Michelin представил первый гид по отелям. Всего в нем присутствуют более 5 тыс. гостиниц, публиковать гид будут частями — начали с Франции. Отелям выдают не звезды, как в случае с ресторанами, а ключи — каждая гостиница может получить от одного до трех.
Ресторанный гид Michelin представил первый гид по гостиницам и отелям. На данный момент Michelin может рекомендовать более 5 тыс. отелей по всему миру, говорится на сайте гида.
Инспекторы Michelin оценивают отели по нескольким критериям, например, архитектуре и дизайну интерьера, качеству и постоянству обслуживания, индивидуальности места, соотношения цены и качества.
Вместе привычных для ресторанного гида звезд, Michelin выдает гостиницам ключи. Каждый отель может получить от одного до трех ключей.
Michelin публикует гостиничный гид частями, 8 апреля появился список отелей во Франции. Во этой стране обладателями одного ключа стали 127 отелей, 38 гостиниц получили по два ключа, 24 отеля – по три ключа.
В октябре 2021 года гид Michelin присвоил свои звезды ресторанам Москвы, столичные рестораны попали в рейтинг впервые.
Фото на обложке: fokke baarssen /
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