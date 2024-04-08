Michelin представил первый гид по гостиницам и отелям

Michelin представил первый гид по отелям. Всего в нем присутствуют более 5 тыс. гостиниц, публиковать гид будут частями — начали с Франции. Отелям выдают не звезды, как в случае с ресторанами, а ключи — каждая гостиница может получить от одного до трех.

Ресторанный гид Michelin представил первый гид по гостиницам и отелям. На данный момент Michelin может рекомендовать более 5 тыс. отелей по всему миру, говорится на сайте гида.

Инспекторы Michelin оценивают отели по нескольким критериям, например, архитектуре и дизайну интерьера, качеству и постоянству обслуживания, индивидуальности места, соотношения цены и качества.

Вместе привычных для ресторанного гида звезд, Michelin выдает гостиницам ключи. Каждый отель может получить от одного до трех ключей.

Michelin публикует гостиничный гид частями, 8 апреля появился список отелей во Франции. Во этой стране обладателями одного ключа стали 127 отелей, 38 гостиниц получили по два ключа, 24 отеля – по три ключа.

В октябре 2021 года гид Michelin присвоил свои звезды ресторанам Москвы, столичные рестораны попали в рейтинг впервые.

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