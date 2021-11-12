Власти Санкт-Петербурга заявили о намерениях привезти в город гид Michelin

Власти Петербурга заявили о намерениях привезти в город ресторанный гид Michelin. Переговоры об этом ведет комитет по туризму северной столицы. Ожидается, что самый престижный гид по ресторанам придет в Петербург в 2022-2023 году.

О том, что в комитете по туризму Петербурга ведут переговоры о приглашении в город ресторанного гида Michelin, сообщил Forbes. О работе в этом направлении изданию рассказал председатель комитета Сергей Корнеев.

По словам Корнеева, гид поможет сделать гастрономическую составляющую туристского продукта для гостей Петербурга «неотъемлемой частью программы пребывания» в нем.

«Санкт-Петербург – кулинарная столица России со своими оригинальными форматами, сочетающими модные веяния кулинарии России и тренды мировой кухни», – отметил Сергей Корнеев.

Ожидается, что гид Michelin может прийти в Петербург в 2022-2023 году.

Первые в России и в СНГ звезды Michelin вручили в Москве 14 октября. Их получили девять столичных ресторанов, два из них получили сразу по две звезды.

После церемонии вручения звезд Michelin трафик на сайты получивших их ресторанов вырос в среднем в 60 раз, из-за чего некоторые из них просто «упали» на некоторое время. По сравнению с неделей до вручения звезд, самый высокий рост трафика зафиксировали на сайте ресторана SAVVA – в 267 раз.

Официальным партнером гида Michelin в России является «Яндекс.Еда». В сервисе можно заказать блюда из ресторанов Москвы, отмеченных звездами путеводителя.

Россия стала 33 страной в мире, которая появилась в «красном гиде» Michelin. Москва – первым городом в этой рейтинге на территории СНГ.

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