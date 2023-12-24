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Micron пошла на примирение с Fujian ради улучшения отношений с правительством Китая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский производитель полупроводников Micron Technology урегулировал давний судебный спор с ключевым китайским конкурентом — Fujian Jinhua Integrated Circuit. Компании судились с 2017 года из-за обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Micron пошла на примирение с Fujian ради улучшения отношений с правительством Китая

Micron достигла глобального мирового соглашения с Fujian Jinhua, которую поддерживает китайское государство.

«Каждая из двух компаний в глобальном масштабе отклонит свои жалобы против другой стороны и прекратит все судебные разбирательства между ними», — заявила представительница Micron в письме Bloomberg, отказавшись от дальнейших уточнений.

Агентство связывает урегулирование конфликта с запретом китайского правительства в мае этого года использовать чипы Micron в предприятиях «критической инфраструктуры» в целях информационной безопасности.

В июне Micron предупредила, что около половины ее продаж в Китае могут пострадать от действий местного правительства, что составляет «двузначный процент» от мировых доходов производителя.

Тогда же компания рассказала, что около четверти ее доходов приходится на предприятия, базирующиеся в Китае и Гонконге.

Micron Technology подала в суд на Fujian Junhua и ее тайваньского партнера United Microelectronics Corp. в 2017 году, обвинив конкурента в краже коммерческой тайны, касающейся производства ее чипом памяти.

В 2021 году UMC пошла на сделку с обвинителями США, признав себя виновной. При этом конфликт с Fujian продолжался до сих пор.

Фото: Glen Hush / Shutterstock

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