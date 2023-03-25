Сделка Microsoft и Activision Blizzard все ближе: регуляторы не увидели угрозы для рынка консолей

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (Competition and Markets Authority — CMA), которое рассматривает допустимость приобретения разработчика игр Activision Blizzard корпорацией Microsoft, изменило свое отношение к сделке. Теперь регулятор считает, что угрозы рынку консольных игр со стороны Microsoft не наблюдается.

Сомнения возникли, когда в процесс включилась компания Sony, выразив обеспокоенность по поводу франшизы Call of Duty, напоминает ArsTechnica.

Поставщики Sony PlayStation указали регуляторам на то, что Microsoft может занять монополистическую позицию по отношению к игре и использовать ее только на собственных устройствах.

В прошлом месяце CMA предварительно заключило, что объединение Microsoft / Activision Blizzard действительно может нанести ущерб конкуренции на рынке консольных игр.

Представители CMA заявили, что возможна ситуация, при которой «Microsoft сочтет коммерчески выгодным делать игры Activision эксклюзивными для своих консолей (или доступными на PlayStation при существенно худших условиях)».

Представители Microsoft в ответ продолжили отстаивать свою позицию и представили регулятору новые данные на рассмотрение. В итог СМА объявило, что получило «значительное количество новых аргументов».

«Рассмотрев предоставленные дополнительные доказательства, мы ришли к выводу, что слияние не приведет к существенному снижению конкуренции в игровых сервисах для консолей, поскольку затраты Microsoft на удержание Call of Duty от PlayStation перевесят любые выгоды от принятия таких мер», — сказал председатель комиссии CMA Мартин Коулман.

В обновленных выводах отдельно подчеркивается финансовая необоснованность опасений Sony. В документе рассмотрено несколько сценариев, которые ведомство «сочло правдоподобными», и в каждом из них все стороны несут «значительные финансовые потери».

Таким образом, у Microsoft нет объективных экономических стимулов для ограничений в отношении франшизы Call of Duty.

Новый поворот в деле, как предполагают эксперты, облегчит Microsoft получение одобрения Великобритании на слияние с Activision Blizzard.

Но компании все еще необходимо убедить регуляторов в том, что сделка не повредит конкуренции еще и на рынке облачных игр, где на долю Microsoft уже приходится примерно 60-70% глобальных игровых сервисов в облаках.

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