Microsoft объявила о покупке компании-разработчика игр Activision Blizzard

О сделке сообщили в Microsoft. Сумма составила $68,7 млрд. Microsoft покупает разработчика Diablo, World Of Warcraft, Starcraft и многих других игр на $20 млрд дороже его рыночной капитализации.

После одобрения сделки регулятором Activision Blizzard будет подчиняться руководству Microsoft Gaming. До закрытия сделки Blizzard будет сохранять независимость.

Акции Activision Blizzard на бирже Nasdaq реагируют на новость спокойно и растут на 1,9% до $65,3 за штуку. Акции Microsoft тоже умеренно растут, прибавив в течение торговой сессии 1,7%.

В последний год с Activision Blizzard были связаны несколько крупных скандалов, в частности о харассменте и токсичности внутри компании. На фоне этих скандалов компанию покинули несколько топ-менеджеров и ведущие разработчики флагманских проектов, из-за чего Blizzard отложила их выход.

Разбираясь со скандалами и пытаясь наладить культуру внутри компании, Blizzard за несколько месяцев потеряла около 40% капитализации, что стало для Microsoft подспорьем для выгодной покупки одного из ведущих мировых разработчиков игр.

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