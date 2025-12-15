Microsoft против переманивания ИИ-талантов большими деньгами

Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил, что компания не планирует конкурировать за ИИ-таланты с помощью сверхвысоких ставок. Как сообщает Business Insider, в отличие от Meta*, Microsoft делает ставку на выборочный найм и командную культуру, а не крупные бонусы. Более того, по словам руководителя, компания легко расстаётся с сотрудниками, которые не вписываются в команду.

Устойчивые команды лучше, чем дорогие «звёздные» сотрудники

Мустафа Сулейман сообщил, что Microsoft не будет предлагать высокие зарплаты, сопоставимые с теми, которые платит Meta*. Он отметил, что не считает возможным выплачивать бонусы за подписание контрактов в размере до $100 млн и компенсационные пакеты до $250 млн.

По мнению Сулеймана, куда более важным является формирование устойчивых команд. Привлечение отдельных «звёздных» сотрудников за счёт высоких выплат заметно отличается от стратегии Microsoft.

Найм в Microsoft — с акцентом на навыки и соответствие культуре команды

Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман рассказал, что придерживался выборочного подхода к найму ещё со времён работы в дочерней компании Google — DeepMind. Аналогичный принцип он применяет и в Microsoft, где, по его словам, набор сотрудников происходит постепенно — и с акцентом на соответствие культуре команды и требуемым навыкам.

Он также отметил, что компания не привязана к сотрудникам, даже если они обладают высоким профессионализмом. Если работник не вписывается в команду, с ним могут легко расстаться. Такой подход, по словам Сулеймана, важнее, чем конкуренция за специалистов исключительно через уровень заработной платы.

Переход специалистов между компаниями — неотъемлемая часть индустрии

Сулейман отметил, что переходы специалистов между компаниями являются обычным явлением для ИИ-индустрии из-за ограниченного количества талантливых сотрудников. В качестве примера он привёл уход корпоративного вице-президента Microsoft по ИИ Амара Субраманьи в Apple в декабре.

Глава Microsoft AI подчеркнул, что в отрасли отсутствуют соглашения о запрете переманивания сотрудников, поскольку такие договорённости были бы незаконны. По его словам, специалисты свободны в выборе работодателя, а переход кадров из одной компании в другую остаётся неотъемлемой частью рынка.

Контекст

Конкуренция за специалистов в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине остаётся высокой. По данным Business Insider, ведущие ИИ-исследователи и управленцы могут получать компенсации в размере миллионов долларов, а в стартапах базовые зарплаты для руководящих ИИ-должностей достигают $300–400 тыс. в год.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.