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Акции Microsoft взлетели до исторического максимума после прихода экс-главы OpenAI Альтмана

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции Microsoft на Nasdaq взлетели до исторического максимума на фоне новостей о приходе в компанию Сэма Альтмана. Бывший глава OpenAI будет руководить в Microsoft исследованиями в области ИИ. Альтман ушел из OpenAI по воле совета директоров – теперь сам совет призывают уйти в отставку, иначе более половины сотрудников OpenAI перейдут на работу в Microsoft.

Акции Microsoft взлетели до исторического максимума после прихода экс-главы OpenAI Альтмана

Котировки Microsoft на бирже Nasdaq в понедельник 20 ноября взлетели до исторического максимума. По актуальным на момент публикации данным, ценные бумаги компании стоят $372,65 за штуку при росте в ходе торговой сессии на 0,8%. В ходе торгов акции Microsoft дорожали на 2,8%, но позже их стоимость стабилизировалась.

На росте акций Microsoft сказались новости о приходе в компанию бывшего главы OpenAI Сэма Альтмана. Он возглавит в Microsoft направление исследований в области искусственного интеллекта. Место Альтмана в OpenAI занял бывший CEO стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. 

Совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана в связи с утратой доверия. Теперь же совету директоров не доверяют половина сотрудников OpenAI – 505 из 700 сотрудников компании подписали письмо, в котором пригрозили уйти из OpenAI в Microsoft, если совет директоров не уйдет в отставку.

Фото на обложке: jamesonwu1972 / Shutterstock

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