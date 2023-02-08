Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft выпустит ПО, позволяющее компаниям создавать аналоги ChatGPT — CNBC

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Microsoft собирается разработать отдельное ПО, благодаря которому другие компании смогут создавать свои чат-боты, аналогичные ChatGPT, рассказали CNBC источники.

Microsoft выпустит ПО, позволяющее компаниям создавать аналоги ChatGPT — CNBC

В конце января Microsoft объявил о многомиллиардных инвестициях в создателя ChatGPT — OpenAI. Сейчас компания готовится внедрить AI технологии в свои продукты, в частности, в поисковую систему Bing, а также в браузер Edge.

Как пишет CNBC, корпорация намерена извлечь как можно больше выгоды из успеха чат-бота от OpenAi. Microsoft нацелилась на создание технологии, которая позволит другим компаниям, а также госучреждениям и правительствам разрабатывать собственных ботов при помощи ChatGPT.

При этом подчеркивается, что для работы над новым решением компании предстоит актуализировать ChatGPT. Бот обучался на данных до 2021 года. По плану Microsoft, новые чат-боты будут содержать актуальную информацию.

Кроме того, клиенты смогут самостоятельно загружать данные в свои чат-боты и улучшать их голос.

В настоящее время несколько технологических компаний занимаются разработкой аналогов ChatGPT, в их числе — российский «Яндекс» и китайский поисковой гигант Baidu.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  2. 2 В «Додо Пицца» в ОАЭ начали готовить блюда по рекомендациям ChatGPT
  3. 3 Google представили ответ ChatGPT — чат-бота Bard
  4. 4 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  5. 5 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

Все ВОЗМОЖНОСТИ