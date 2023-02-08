Microsoft выпустит ПО, позволяющее компаниям создавать аналоги ChatGPT — CNBC

Microsoft собирается разработать отдельное ПО, благодаря которому другие компании смогут создавать свои чат-боты, аналогичные ChatGPT, рассказали CNBC источники.

В конце января Microsoft объявил о многомиллиардных инвестициях в создателя ChatGPT — OpenAI. Сейчас компания готовится внедрить AI технологии в свои продукты, в частности, в поисковую систему Bing, а также в браузер Edge.

Как пишет CNBC, корпорация намерена извлечь как можно больше выгоды из успеха чат-бота от OpenAi. Microsoft нацелилась на создание технологии, которая позволит другим компаниям, а также госучреждениям и правительствам разрабатывать собственных ботов при помощи ChatGPT.

При этом подчеркивается, что для работы над новым решением компании предстоит актуализировать ChatGPT. Бот обучался на данных до 2021 года. По плану Microsoft, новые чат-боты будут содержать актуальную информацию.

Кроме того, клиенты смогут самостоятельно загружать данные в свои чат-боты и улучшать их голос.

В настоящее время несколько технологических компаний занимаются разработкой аналогов ChatGPT, в их числе — российский «Яндекс» и китайский поисковой гигант Baidu.

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