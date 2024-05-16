Microsoft предложила сотрудникам из Китая переехать в другие страны — The WSJ

Microsoft предложила сотрудникам из Китая переехать в другие страны. Предложение получили до 800 человек, они должны принять решение о переезде до конца мая. В основном релоцироваться попросили персонал, работающий с облачными вычислениями.

Работающие в Китае сотрудники Microsoft получили предложение компании переехать в другие страны. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

В качестве стран для переезда сотрудникам предложили США, Австралию, Ирландию и Новую Зеландию. Газета уточняет, что письмо от Microsoft получили до 800 сотрудников компании, в основном работающие с облачными вычислениями и машинным обучением.

Решение о переезде сотрудники должны принять до конца мая. При этом им разрешили и дальше работать из Китая, отмечает газета.

По данным Bloomberg, в Азии работает около 7 тыс. сотрудников Microsoft — большинство базируется в Китае. Ранее Reuters сообщил, что США планируют ограничить Китаю доступ к ПО искусственного интеллекта, лежащему в основе генеративных сетей.

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