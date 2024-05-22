Microsoft добавила в графический редактор Paint ИИ-генератор изображений по текстовому описанию и наброскам — Cocreator. В прошлом году его тестировала небольшая группа пользователей, сейчас функция стала официальной, пишет Engadget.

Microsoft добавила в Paint ИИ-генератор изображений по описанию и наброскам