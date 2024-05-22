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Microsoft добавила в Paint ИИ-генератор изображений по описанию и наброскам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Microsoft добавила в графический редактор Paint ИИ-генератор изображений по текстовому описанию и наброскам — Cocreator. В прошлом году его тестировала небольшая группа пользователей, сейчас функция стала официальной, пишет Engadget.

Microsoft добавила в Paint ИИ-генератор изображений по описанию и наброскам

На презентации нового бренда ноутбуков со встроенным оборудованием искусственного интеллекта Copilot+PC представитель Microsoft показал, как Cocreator объединяет наброски пользователя Paint с дополнительными текстовыми подсказками и создает на их основе полноценное изображение.

Пользователь может регулировать уровень вмешательства ИИ в свое изображение, что помогает контролировать, на сколько сильно генератор изменит исходный рисунок.

Фото на обложке: Microsoft

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