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С помощью в трудоустройстве: Microsoft запустит бесплатную программу для обучения цифровым навыкам

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Microsoft, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» и «Академия Ворлдскиллс Россия» запускают образовательную программу «Пронавыки». Ее целью является профразвитие и поддержка жителей России, столкнувшихся со сложностями из-за изменений рынка труда. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Microsoft.

С помощью в трудоустройстве: Microsoft запустит бесплатную программу для обучения цифровым навыкам

Отмечается, что участники инициативы смогут развить навыки, востребованные на современной рынке труда. Также они получат возможность трудоустройства в компаниях МСБ.

Профессиональные направления, по которым будет проводится обучение:

  • менеджмент проектов,
  • управление продажами,
  • аналитика данных / бизнес аналитика, 
  • IT-администрирование.
Также будут организованы технологичные курсы для профессионалов в сфере IT.

Обучение будет организовано в онлайн-формате. Планируемый старт программы — апрель 2021 года. На момент написания новости сайт инициативы не работал. По заявлению Microsoft, регистрация будет открыта в конце февраля.

По итогам прохождения обучения участники получат сертификаты.

«Сегодня как никогда важно быть гибкими, развивая новые навыки, которые становятся главным критерием конкурентоспособности на рынке. При этом технологии являются помощником и инструментом, открывающим новые возможности для роста», — отметила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Весь образовательный контент программы будет иметь поддержку в формате специальных версий для слабовидящих, текстовых трансляций, звуковых дорожек, аудио- и видеофайлов.

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock

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