С помощью в трудоустройстве: Microsoft запустит бесплатную программу для обучения цифровым навыкам

Microsoft, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» и «Академия Ворлдскиллс Россия» запускают образовательную программу «Пронавыки». Ее целью является профразвитие и поддержка жителей России, столкнувшихся со сложностями из-за изменений рынка труда. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Microsoft.
Отмечается, что участники инициативы смогут развить навыки, востребованные на современной рынке труда. Также они получат возможность трудоустройства в компаниях МСБ.
Профессиональные направления, по которым будет проводится обучение:
- менеджмент проектов,
- управление продажами,
- аналитика данных / бизнес аналитика,
- IT-администрирование.
Обучение будет организовано в онлайн-формате. Планируемый старт программы — апрель 2021 года. На момент написания новости сайт инициативы не работал. По заявлению Microsoft, регистрация будет открыта в конце февраля.
По итогам прохождения обучения участники получат сертификаты.
«Сегодня как никогда важно быть гибкими, развивая новые навыки, которые становятся главным критерием конкурентоспособности на рынке. При этом технологии являются помощником и инструментом, открывающим новые возможности для роста», — отметила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова.
Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Весь образовательный контент программы будет иметь поддержку в формате специальных версий для слабовидящих, текстовых трансляций, звуковых дорожек, аудио- и видеофайлов.
Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock
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