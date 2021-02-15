Microsoft, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» и «Академия Ворлдскиллс Россия» запускают образовательную программу «Пронавыки». Ее целью является профразвитие и поддержка жителей России, столкнувшихся со сложностями из-за изменений рынка труда. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Microsoft.

С помощью в трудоустройстве: Microsoft запустит бесплатную программу для обучения цифровым навыкам