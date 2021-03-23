Microsoft может купить Discord за $10 млрд

Discord Inc. ведет переговоры с потенциальными покупателями, интерес проявила корпорация Microsoft, сумма сделки может составить свыше $10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Discord сама обратилась к Microsoft, после чего глава Xbox Фил Спенсер разговаривал с представителями компании. Ранее подобные переговоры велись с Epic Games и Amazon.

«Возможно, приобретение Microsoft Discord имеет смысл, поскольку компания продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг. Есть большая возможность объединить премиальное предложение Discord Nitro с услугой Game Pass, чтобы увеличить количество подписок», — приводит Bloomberg мнение своего эксперта Мэтью Кантермана.

В то же время продажа является не единственным вариантом для Discord. Другие источники издания утверждают, что компания думает выставить свои акции на бирже и стать публичной. В конце прошлого года компанию оценивали в $7 млрд. Официальные представители Microsoft и Discord отказались от комментариев изданию.

Платформа Discord известна среди геймеров и молодежи, она позволяет бесплатно общаться с помощью видео, голоса и текста. Ее пользователями ежемесячно являются свыше 100 млн человек в мире. В последнее время Discord переориентируется с геймеров на массовую аудиторию.

Сама компания из Сан-Франциско, ее основали Джейсон Цитрон и Стэн Вишневский. По данным The Wall Street Journal, выручка Discord в 2020 году составила $130 млн, но компания еще не приносит прибыли.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock