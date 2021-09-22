Microsoft представила планшет Surface Pro 8 и Windows 11

Microsoft на онлайн-мероприятии представила ОС Windiws 11, Surface Pro 8, Surface Duo 2, Surface Laptop Studio и компьютерную мышь из переработанного пластика. Все устройства доступны к продаже в день выхода ОС — 5 октября.

Презентацию открыл исполнительный вице-президент компании Панос Панай.

Первым показали планшет Surface Pro 8. Поддержка Windows 11, его батарея работает до 16 часов. Для него создан собственный силус, который имеет специальное отделение внутри планшета-ноутбука. У Surface Pro 8 более мощный процессор, чем у предыдущей модели. В компании заверили, что он будет работать лучше других во время видеозвонков благодаря новым динамикам и фронтальной камере.

Следующая новинка компании — Surface Go 3. Разработчики заявили, что эта модель на 30% быстрее в работе предшественника. Его, как подчеркнули в Microsoft, удобно использовать для учебы, игр, а также видеозвонков с родными.

Microsoft анонсировала также новую и экологичную компьютерную мышь. Она сделана из переработанного пластика. Еще компания подготовила специальные аксессуары для людей с ограниченными возможностями. Устройства можно использовать с линейков Surface.

Следующим представили Surface Duo 2. У него — процессор Snapdragon 888, поддержка 5G, блок из трех камер. У устройства два соединенных вместе экрана. Поддержка пера, которое можно подзаряжать с помощью чехла. На левом краю смартфона есть специальная полоска, которая показывает время, уведомления о звонках и сообщениях, а также уровень зарядки.

Все приложения оптимизированы для работы с двумя дисплеями: пользователь может перемещать и располагать их как угодно между двумя экранами.

Далее компания представила ноутбук Surface Laptop Studio. Это преемник Surface Book от Microsoft, в котором отсутствует съемный экран планшета. Теперь вместо этого специальная конструкция, с помощью нее можно использовать устройство в разных режимах: и как ноутбук, и как планшет. Поддержка Thunderbolt 4, и, конечно же, Windows 11.

Самой последней презентовали Windows 11, которая установлена на всех представленных выше гаджетах. Компания не раскрыла деталей новой системы, только лишь подчеркнула, что новые устройства работают на ней.

Все презентованные гаджеты будут доступны к продаже с 5 октября, в день выхода Windows 11.

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Фото: Microsoft