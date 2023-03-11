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Microsoft готовит релиз нейросети GPT-4 на следующей неделе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft представит GPT-4 уже на следующей неделе. Технологическая модель нейросети будет мультимодальной, с ее помощью можно будет создавать видеоконтент. Помимо текста, нейросеть начнет воспринимать звук и изображения.

Microsoft готовит релиз нейросети GPT-4 на следующей неделе

Технический директор Microsoft Germany Андреас Браун анонсировал релиз нейросети GPT-4 на международной выставке AI in Focus – Digital Kickoff.

По словам Брауна GPT-4 будет представлять собой мультимодальную модель с возможностью создавать видеоконтент и взаимодействовать с помощью звуков и изображений.

По заявлению Microsoft, GPT-4 будет генерировать ответы быстрее, чем существующая GPT 3.5, а также делать эти ответы более похожими на человеческие. Пользователи Microsoft New Bing жаловались на медленную работу GPT 3.5.

Ранее Open AI заявила о том, что разрабатывает мобильное приложение ChatGPT, которое будет работать на основе GPT-4.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock

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