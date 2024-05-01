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Microsoft инвестирует $1,7 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Индонезии

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Microsoft потратит $1,7 млрд на развитие своей облачной и ИИ-инфраструктуры на территории Индонезии. Пресс-служба компании подчеркивает, что это крупнейшая инвестиция за 29-летнюю историю сотрудничества корпорации с азиатской страной.

Microsoft инвестирует $1,7 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Индонезии

Компания уточняет, что сумма будет инвестирована в течение ближайших четырех лет. Вложения также позволят подготовить 840 тысяч кадров для области искусственного интеллекта и поддержать растущее сообщество местных разработчиков.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла рассказал о планах предоставить возможности обучения работе с ИИ для 2,5 млн человек в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии к 2025 году.

По словам министра связи и информационных технологий Индонезии Буди Ари Сетиади, инициатива Microsoft поможет в реализации программы «Золотая Индонезия 2045». Цель программы — превратить страну в международную экономическую державу к 2045 году.

Страна надеется, что партнерство с американским IT-гигантом «откроет новые горизонты» для нее, в результате чего Индонезия может стать «ключевым участником глобальной технологической цепочки».

Фото: Unsplash

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