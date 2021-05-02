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Microsoft исправит перегруппировку приложений на нескольких мониторах в Windows

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Пользователи Microsoft смогут переносить приложения Windows, если используют два монитора. На протяжении многих лет порядок перемещения приложений между экранами был случайным.

Microsoft исправит перегруппировку приложений на нескольких мониторах в Windows

Пользователи Microsoft, которые работают одновременно с несколькими мониторами, знают о проблеме случайного перемещения приложений при выходе из спящего режима.

Эта проблема особенно затрагивает пользователей ноутбуков с дополнительным монитором. Сейчас если экран переходит в режим глубокого сна, Windows считает, что он отключается от сети. После включения Windows перемещает все приложения на другой экран, и пользователю приходится перемещать все обратно вручную. Для ежедневного использования это очень большая проблема, отмечает The Verge.

«Техническая терминология, которую мы используем для описания этой проблемы, известна как Rapid Hot Plug Detect (Rapid HPD), — объясняет прооджект-менеджер графической группы Microsoft Мишель Ксион. — Такое поведение влияет на настройки нескольких мониторов DisplayPort, что и приводит к нежелательной перестановке рабочего стола»

Microsoft занимается решением этой проблемы и обещает внести исправления в будущем обновлении Windows 10. Выход обновления ожидается в конце 2020 года.

Фото: Wachiwit / Shutterstock

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