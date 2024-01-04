Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуру впервые за 30 лет — и это будет значок Copilot

Microsoft настолько уверена, что ИИ — это будущее вычислительной техники, что добавляет на клавиатуры ПК с Windows новую кнопку, предназначенную для быстрого вызова своего ИИ-помощника Copilot (бывший Bing Chat). Внедрение начнется с новых моделей Surface, которые будут анонсированы на выставке CES на следующей неделе, а затем появятся и в продаже.

Это первое изменение клавиатуры Windows за 30 лет и последний пример того, как производители оборудования делают ставку на искусственный интеллект, считают авторы ArsTechnica и Axios. Предыдущие изменения относятся к 1994 году, когда на клавиатуре появилась кнопка быстрого вызова меню «Пуск» в Windows.

«Мы определенно считаем, что 2024 год — это год ПК с искусственным интеллектом, — прокомментировал новость специально для Axios исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди. — Мы думаем, что это следующее фундаментальное изменение в том, как люди будут взаимодействовать со своими компьютерами».

В кратком демонстрационном видео Microsoft показана новая клавиша, которая расположилась между группой клавиш со стрелками и правой кнопкой Alt, — то есть на месте, где ранее на многих клавиатурах была кнопка «Меню» и правая клавиша Ctrl.

В компании уточнили, что точное расположение может отличаться в зависимости от размера и раскладки клавиатуры. Нажатие кнопки запустит приложение Copilot, а тех, у кого оно не включено, отправит в поиск.

Хотя аппаратная клавиша является наиболее заметным изменением на ПК с Windows, Мехди говорит, что это часть более широкого переосмысления ПК в эпоху ИИ. Благодаря интеграции искусственного интеллекта в работу устройств на Windows компания Microsoft и ее партнеры-производители ПК надеются выиграть очки в конкурентной борьбе с линейкой Mac от Apple.

Фото на обложке: ArsTechnica