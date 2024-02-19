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Российские пользователи стали активно скупать лицензии на решения Microsoft

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские пользователи стали активно скупать на онлайн-площадках лицензии на ОС Windows и офисный пакет Office 365. Это связано с недоступностью иностранных сайтов для обновления ПО, пишут «Ведомости».

Российские пользователи стали активно скупать лицензии на решения Microsoft

Больше половины продаж софта на Wildberries в 2023 году пришлось на Windows. На «Яндекс Маркете» лидировали электронные ключи для Office 365.

Кроме Windows пользователи Wildberries покупали пакеты Microsoft Office, Carbit (ПО для диагностики автомобиля), графический редактор Canva и VPN-сервисы. Количество таких продаж на маркетплейсе выросло в 10 раз год к году. Рост продаж ключей и коробочных решений подтвердили в «М.видео-Эльдорадо» и «Авито».

Под конец 2023 года продавать российские операционные системы стало гораздо сложнее, так как местный рынок заполнили ноутбуки с предустановленной Windows, часто активированной китайским ключом, который для РФ является пиратским. 

Кроме того, по словам специалистов, в сети не возникает проблем с покупкой пиратских ключей на Windows с ценой в районе 300 рублей за домашнюю версию и 1200 рублей за профессиональную, а это только мешает переходу на отечественное ПО.

Фото на обложке: Unsplash

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