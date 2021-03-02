Microsoft представила новую платформу смешанной реальности Mesh

В рамках онлайн-конференции Ignite 2021 компания Microsoft представила новую платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности.

По заявлению компании, Microsoft Mesh позволяет создать у пользователей полное ощущение присутствия, даже если они находятся далеко друг от друга.

«Вы действительно можете чувствовать, что находитесь в одном месте, обмениваясь контентом, при этом вы можете использовать разные устройства смешанной реальности для телепортиртации», — рассказал на конференции технический сотрудник Microsoft Алекс Кипман.

Он появился на виртуальной сцене Ignite в виде голограммы и представил продукт в режиме реального времени.

Так, пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве.

Microsoft Mesh позволит географически отдаленным командам проводить совместные встречи, осуществлять сеансы виртуального проектирования, а также учиться и просто общаться, рассказали в Microsoft.

Изначально люди будут представлены в виде аватара, с помощью которого можно выражать эмоции. Со временем в системе появится возможность использовать голограммы в режиме реального времени — так называемые «холопортации».

Базовым сценарием использования Mesh может быть совместное виртуальное присутствие в переговорной комнате, например, в Teams. Далее платформа станет основой для формирования экосистемы приложений, которые будут использовать данную технологию.

Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе гарнитуре HoloLens 2, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК.

Предварительный просмотр приложения Microsoft Mesh для HoloLens 2 уже доступен, как и предварительная версия AltspaceVR, в которую включена поддержка Mesh. В будущем Microsoft намерена интегрировать Mesh, созданную на основе облака Microsoft Azure, с Teams и Dynamics 365.

Фото: Microsoft