Чистая прибыль Microsoft подскочила за полугодие на треть — до почти $40 млрд

В первом полугодии 2021-2022 финансового года чистая прибыль американского IT-гиганта Microsoft подскочила на 34% — до $39,3 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании Билла Гейтса.
Выручка за указанный период, завершившийся 31 декабря 2021 года, стала выше на 21% и достигла $97 млрд.
Во втором квартале финансового года чистая прибыль стала больше на 21%, составив $18,7 млрд. Выручка стала выше на 20% год к году и достигла $51,7 млрд.
Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, во втором квартале выросла на четверть, до $18,3 млрд. Разрабатывающее Office подразделение Productivity and Business Processes увеличило выручку на 19% — до $15,9 млрд.
Выручка бизнеса More Personal Computing, который включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, поднялась на 15% и достигла рекордных $17,5 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 25%.
Согласно прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $48,5-49,3 млрд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
- 2 Цифры дня. Обновление до Windows 10 скоро станет платным
- 3 Цифры дня. Землян связывают 3,5 рукопожатия, а не 6
- 4 Как контролировать ребенка за компьютером
- 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022