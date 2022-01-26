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Чистая прибыль Microsoft подскочила за полугодие на треть — до почти $40 млрд

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

В первом полугодии 2021-2022 финансового года чистая прибыль американского IT-гиганта Microsoft подскочила на 34% — до $39,3 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании Билла Гейтса.

Чистая прибыль Microsoft подскочила за полугодие на треть — до почти $40 млрд

Выручка за указанный период, завершившийся 31 декабря 2021 года, стала выше на 21% и достигла $97 млрд.

Во втором квартале финансового года чистая прибыль стала больше на 21%, составив $18,7 млрд. Выручка стала выше на 20% год к году и достигла $51,7 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, во втором квартале выросла на четверть, до $18,3 млрд. Разрабатывающее Office подразделение Productivity and Business Processes увеличило выручку на 19% — до $15,9 млрд.

Выручка бизнеса More Personal Computing, который включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, поднялась на 15% и достигла рекордных $17,5 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 25%.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $48,5-49,3 млрд.

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Фото на обложке: pexels.com

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