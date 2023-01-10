СМИ узнали о планах Microsoft вложить в OpenAI до $10 млрд

Зарубежные СМИ сообщают о планах Microsoft инвестировать в компанию OpenAI. Как пишет агентство Bloomberg, корпорация может вложить в разработчика решений на базе искусственного интеллекта до $10 млрд.
Отмечается, что представители Microsoft уже не первый месяц ведут переговоры о серьезных вложениях в OpenAI. Предполагается, что средства будут выплачиваться на протяжении нескольких лет.
Издание Semafor пишет, что после участия Microsoft в раунде финансирования, оценочная стоимость OpenAI может достичь $29 млрд. После масштабных инвестиций Microsoft рассчитывает получать 75% всей прибыли компании, пока вложения не окупятся.
Затем 49% акций OpenAI перейдет Microsof, еще 49% получат другие инвесторы. А некоммерческая материнская компания OpenAI сохранит оставшиеся 2%.
Ни в одной из компаний пока не комментировали сообщения о возможной сделке.
В ноябре OpenAI запустила универсальный чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом. Нейросеть чат-бота умеет создавать базовый программный код. За первые дни после выпуска ChatGPT воспользовались более 1 млн человек, продвинутый продукт часто называют «убийцей Google».
Исследователи Check Point Research обнаружили, что инструмент набирает популярность в среде киберпреступников. Участники хакерских форумов начали использовать его для создания вредоносных программ и фишинговых писем.
Фото на обложке: sdx15 /
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