Microsoft откладывает запуск своего ИИ-чипа следующего поколения. Nvidia пока вне конкуренции

Следующее поколение ИИ-чипов от Microsoft под кодовым названием Braga снова не готово. Компания планировала пустить их в бой уже в этом году, но выбилась из графика — запуск отложен минимум до 2026 года. Об этом сообщает The Information со ссылкой на несколько источников, знакомых с проектом.

Braga — это не просто очередной чип. Это часть стратегического плана Microsoft по снижению зависимости от Nvidia, чьи процессоры стоят дорого, а дефицит становится нормой. Проблема в том, что еще не запущенный в производство Braga по мощности уже сейчас проигрывает свежему чипу Blackwell от Nvidia.

Ситуация почти анекдотическая: Microsoft разрабатывает Braga с 2019 года, в 2023 году торжественно представила архитектуру Maia, в которую входит Braga, а в 2024-м использует его только в тестах — без применения в продуктах с ИИ. Он создавался до эпохи ChatGPT и не тянет генеративные модели. Основная нагрузка по-прежнему ложится на дорогие GPU от Nvidia, от которых компания как раз и хотела уйти.

Причины срыва сроков — ошибки в проектировании, нехватка экспертизы и текучка кадров. Из некоторых команд ушло до 20% людей. Тем временем Nvidia растёт и наблюдает с иронией. «Какой смысл делать чип, если он хуже того, что уже можно купить?», — заявил гендиректор Дженсен Хуанг.

Microsoft пытается противостоять гиганту не одна. Весь бигтех пытается варить своё железо. Но пока у конкурентов — релизы, у Microsoft — слайды, стресс и внутренние дедлайны.

Braga должен был быть первым из трёх. Следом планируются Braga-R и Clea (до 2027 года). Но задержка первого ставит под сомнение весь план. Более того, в начале 2024-го Microsoft отменила отдельный чип для обучения ИИ, сосредоточившись только на логическом выводе.

Braga должен был стать ответом бигтеха на дефицит мощностей и рост цен на GPU. Но пока это просто очередной амбициозный слайд, который отодвигается всё дальше. В компании не комментируют срыв сроков и не дают прогнозов. По факту — Microsoft остаётся в зависимости от Nvidia, а ИИ-облако строит на чужом железе.

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