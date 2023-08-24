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Microsoft добавит в Paint ИИ-функции для рисования

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft добавит в Paint ИИ-функции для рисования. Обновление редактора станет доступно со следующим крупным релизом ОС Windows 11. Предполагается, что в Paint можно будет создавать картинки по текстовому описанию.

Microsoft добавит в Paint ИИ-функции для рисования

Microsoft готовится со следующим крупным релизом Windows 11 представить новые функции Paint. Возможности графического редактора подкрепят технологиями искусственного интеллекта, пишет Windows Central.

Новые функции Paint будут основаны на используемых в Bing Image Creator технологиях. Предполагается, что картинки в Paint можно будет создавать по текстовому описанию и вносить в них свои изменения.

В последней сборке Microsoft начала тестировать возможность удаления большинства вшитых в ОС приложений. Уже сейчас тестировщики могут избавиться от встроенных «Камеры», «Фотографий», «Людей» и других.

Фото на обложке: StudioRoehl / Shutterstock

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