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Microsoft прекратит выпуск компьютерных аксессуаров под собственным брендом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft прекратит выпуск компьютерных аксессуаров под собственным брендом. Вместо этого корпорация займется продвижением тех же товаров под маркой Surface. Остатки аксессуаров под брендом Microsoft компания продаст по текущим ценам.

Microsoft прекратит выпуск компьютерных аксессуаров под собственным брендом

Корпорация Microsoft прекратит производство компьютерных мышей, клавиатур и других аксессуаров под брендом Microsoft, пишет The Verge. Компания продаст остатки товаров по установленным ценам.

Компания уделит больше внимания новому бренду Surface, в линейку которого также входят аксессуары для ПК.

«Мы продолжим предлагать ряд товаров для компьютеров под брендом Surface, включая мыши, клавиатуры, ручки, док-станции, адаптивные аксессуары и многое другое», – рассказал старший менеджер по коммуникациям Microsoft Дэн Лейкок.

Аксессуары бренда Surface значительно дороже Microsoft, отмечает издание. Например, клавиатура Surface стоит $129, в то время как аналогичная клавиатура под брендом Microsoft обойдется покупателю в $60.

Доходы Microsoft от продажи аксессуаров для ПК упали по результатам последнего финансового квартала на 30%.

Фото на обложке: Marek Klimo / Shutterstock

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