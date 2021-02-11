Microsoft приценивался к Pinterest

Корпорация Microsoft предлагала Pinterest купить ее, узнал Financial Times. Правда, до переговоров пока дело не дошло, уточняют источники издания.

Pinterest позволяет добавлять пины (понравившиеся видео или изображения) по различным темам в коллекции, которые называются «досками», а потом делиться ими с другими пользователями.

По данным сервиса, более 450 млн человек по всему миру ежемесячно заходят в Pinterest. Рыночная стоимость компании с начала пандемии выросла до $51 млрд (на 600%). Квартальная выручка показала прибавку в 76% и составила $706 млн.

Financial Times уточняет, что ранее представители Pinterest высказывали намерение оставаться независимой компанией. Издание направило запрос представителям Microsoft и Pinterest о подробностях вероятной сделки, но те отказались от комментариев.

В прошлом году Microsoft приобрела за $7,5 млрд ZeniMax Media, материнскую компанию разработчика игр Bethesda Softworks. В этом году вместе с Amazon, Alphabet (владеет Google) и Salesforce корпорация вложилась в cтартап по обработке больших данных Databricks.

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