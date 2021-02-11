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Microsoft приценивался к Pinterest

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Корпорация Microsoft предлагала Pinterest купить ее, узнал Financial Times. Правда, до переговоров пока дело не дошло, уточняют источники издания.

Microsoft приценивался к Pinterest

Pinterest позволяет добавлять пины (понравившиеся видео или изображения) по различным темам в коллекции, которые называются «досками», а потом делиться ими с другими пользователями.

По данным сервиса, более 450 млн человек по всему миру ежемесячно заходят в Pinterest. Рыночная стоимость компании с начала пандемии выросла до $51 млрд (на 600%). Квартальная выручка показала прибавку в 76% и составила $706 млн.

Financial Times уточняет, что ранее представители Pinterest высказывали намерение оставаться независимой компанией. Издание направило запрос представителям Microsoft и Pinterest о подробностях вероятной сделки, но те отказались от комментариев.

В прошлом году Microsoft приобрела за $7,5 млрд ZeniMax Media, материнскую компанию разработчика игр Bethesda Softworks. В этом году вместе с Amazon, Alphabet (владеет Google) и Salesforce корпорация вложилась в cтартап по обработке больших данных Databricks.

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock

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