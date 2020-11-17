Microsoft представила процессор Pluton с расширенной функцией безопасности

Корпорация Microsoft создала новый чип безопасности, предназначенный для повышенной защиты персональных компьютеров на ОС Windows. Процессор Pluton создан в партнерстве с компаниями AMD, Intel и Qualcomm. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Отмечается, что Microsoft Pluton будет встроен непосредственно в центральный процессор компьютера и заменит существующий чип безопасности Trusted Platform Module (TPM), который сейчас используется для защиты оборудования и криптографических ключей.

По заявлению компании, Pluton основан на тех же технологиях безопасности, которые используются для защиты консолей Xbox от запуска пиратских игр. С его помощью можно будет защитить учетные и личные данные, идентификаторы пользователей и ключи шифрования. Безопасное хранение конфиденциальных данных обеспечивается с помощью изолирования Pluton от остальной системы.

Также Pluton оснащен специальной технологией Secure Hardware Cryptography Key (SHACK), которая, по данным Microsoft, гарантирует, что ключи никогда не будут доступны кому-либо за пределами защищенного оборудования.

Работа Microsoft с Intel, AMD и Qualcomm также означает, что Pluton будет обновляться из «облака». Обновления будут выпускаться ежемесячно в тот же день, что и исправления для Windows.

Структура Pluton была представлена как часть интегрированных средств обеспечения безопасности оборудования и ОС в консоли Xbox One, выпущенной в 2013 году Microsoft в партнерстве с AMD, а также в Azure Sphere.

«Intel продолжает сотрудничать с Microsoft для повышения безопасности платформ ПК с Windows. Внедрение Microsoft Pluton в будущие процессоры Intel обеспечит дальнейшую интеграцию между оборудованием Intel и операционной системой Windows», — прокомментировал старший директор по безопасности коммерческих клиентов Intel Майк Нурдквист.

Информация о том, когда начнутся поставки ПК с чипами Pluton, пока не раскрывается.

Фото: Microsoft