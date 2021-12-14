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Microsoft повысит цены на удаленные рабочие столы для бизнеса с 2022 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Microsoft сообщила о повышении цен на облачное программное обеспечение на 10% c 1 января 2022 года. Цены увеличатся на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL. Стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на 5%, CIS Datacenter – на 7%.

Microsoft повысит цены на удаленные рабочие столы для бизнеса с 2022 года

Дистрибьюторы Microsoft в России уведомлены об этом. Цены повысятся из-за выпуска новых продуктов, сообщили «Ведомости».

Некоторые российские реселлеры уже публично объявили о планируемом увеличении стоимости услуг для клиентов, среди них  Inoventica Services, «Офис24» и другие. 

В этом году Microsoft уже повышал цены на свои продукты в России. С 1 октября рублевые цены на все сегменты коммерческого ПО и облачных сервисов выросли примерно на 15,2%. Таким образом, российские цены приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США, объяснила это решение корпорация.

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Фото на обложке: Wachiwit / Shutterstock

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