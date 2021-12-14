Microsoft сообщила о повышении цен на облачное программное обеспечение на 10% c 1 января 2022 года. Цены увеличатся на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL. Стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на 5%, CIS Datacenter – на 7%.

Microsoft повысит цены на удаленные рабочие столы для бизнеса с 2022 года