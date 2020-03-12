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GeekBrains запустил онлайн-курс по Microsoft Project

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Портал GeekBrains открыл набор на курс, посвященный управлению проектами с помощью Microsoft Project. Он подойдет менеджерам проектов и продуктов, руководителям и разработчикам. Обучение начнется 30 марта.

GeekBrains запустил онлайн-курс по Microsoft Project

В программу входят четыре вебинара, во время которых участники изучат:

  • инструменты и функции Microsoft Project;
  • возможности и ограничения программы;
  • календарно-сетевое планирование;
  • способы определения целей и сроков проекта;
  • распределение ролей;
  • планирование бюджета;
  • аналитику и многое другое.

Также в рамках курса участники разберут кейсы и сделают домашнее задание.

Преподаватель — Роман Осокин, руководитель проектов в сервисе для путешественников Tutu.ru.

Узнать стоимость и зарегистрироваться для участия можно на сайте курса.

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Фото на обложке: Burst/Unsplash

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