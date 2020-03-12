GeekBrains запустил онлайн-курс по Microsoft Project

Портал GeekBrains открыл набор на курс, посвященный управлению проектами с помощью Microsoft Project. Он подойдет менеджерам проектов и продуктов, руководителям и разработчикам. Обучение начнется 30 марта.

В программу входят четыре вебинара, во время которых участники изучат:



инструменты и функции Microsoft Project;

возможности и ограничения программы;

календарно-сетевое планирование;

способы определения целей и сроков проекта;

распределение ролей;

планирование бюджета;

аналитику и многое другое.

Также в рамках курса участники разберут кейсы и сделают домашнее задание.

Преподаватель — Роман Осокин, руководитель проектов в сервисе для путешественников Tutu.ru.

Узнать стоимость и зарегистрироваться для участия можно на сайте курса.

Фото на обложке: Burst/Unsplash