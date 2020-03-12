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GeekBrains запустил онлайн-курс по Microsoft Project
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Евгения Хрисанфова
Портал GeekBrains открыл набор на курс, посвященный управлению проектами с помощью Microsoft Project. Он подойдет менеджерам проектов и продуктов, руководителям и разработчикам. Обучение начнется 30 марта.
GeekBrains запустил онлайн-курс по Microsoft ProjectЕвгения Хрисанфова
В программу входят четыре вебинара, во время которых участники изучат:
- инструменты и функции Microsoft Project;
- возможности и ограничения программы;
- календарно-сетевое планирование;
- способы определения целей и сроков проекта;
- распределение ролей;
- планирование бюджета;
- аналитику и многое другое.
Также в рамках курса участники разберут кейсы и сделают домашнее задание.
Преподаватель — Роман Осокин, руководитель проектов в сервисе для путешественников Tutu.ru.
Узнать стоимость и зарегистрироваться для участия можно на сайте курса.
Фото на обложке: Burst/Unsplash
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