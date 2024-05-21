Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Инструмент записывает все действия пользователя на компьютере, пишет The Verge.

Recall записывает действия в приложениях, отслеживает коммуникации в онлайн-встречах, запоминает все посещенные сайты и многое другое.

Recall будет работать не с каждым ПК Windows 11. Пользователю понадобится SSD объемом не менее 256 Гб, при этом должно быть доступно 50 Гб. По умолчанию для записи данных Recall на компьютере с таким диском будет выделено 25 Гб, что позволит сохранять информацию в течение примерно трех месяцев.

Старые данные будут автоматически удаляться для записи новых, как только закончится объем выделенного для хранения пространства.

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