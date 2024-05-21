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Microsoft представила новую функцию для Windows 11

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Инструмент записывает все действия пользователя на компьютере, пишет The Verge.

Microsoft представила новую функцию для Windows 11

Recall записывает действия в приложениях, отслеживает коммуникации в онлайн-встречах, запоминает все посещенные сайты и многое другое.

Recall будет работать не с каждым ПК Windows 11. Пользователю понадобится SSD объемом не менее 256 Гб, при этом должно быть доступно 50 Гб. По умолчанию для записи данных Recall на компьютере с таким диском будет выделено 25 Гб, что позволит сохранять информацию в течение примерно трех месяцев.

Старые данные будут автоматически удаляться для записи новых, как только закончится объем выделенного для хранения пространства.

Фото на обложке: Unsplash

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