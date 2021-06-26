Microsoft сообщила о доступе связанных с атакой на SolarWinds хакеров к своим инструментам

Некоторые инструменты поддержки клиентов Microsoft были использованы хакерской группой Nobelium, которая была связана с атаками SolarWinds, сообщил Центр аналитики угроз Microsoft.

Обращение Nobelium было связано со взломом компьютера агента службы поддержки клиентов Microsoft, сообщила Microsoft агентству Reuters.

Агент имел ограниченный доступ: мог видеть, например, услуги, которыми пользовались клиенты, контактную информацию для выставления счетов. По данным Microsoft, хакеры использовали информацию для «целенаправленных» атак на конкретных клиентов компании.

По информации Microsoft, эти атаки были частью более крупной кампании Nobelium, ориентированной на IT-компании и правительства по всему миру. В меньшей степени подобные атаки направлены на неправительственные организации и аналитические центры, а также центры финансовых услуг. В основном они касаются США, Великобритании, Германии и Канады.

Компания отметила, что обратилась к клиентам, которых коснулось использование инструментов хакерской группой. У Nobelium больше нет доступа к устройству агента службы поддержки клиентов, сообщила Microsoft.

«Такой вид активности не нов, и мы по-прежнему рекомендуем всем принимать меры безопасности, такие как включение многофакторной аутентификации для защиты своей среды от этой и подобных атак», — говорится в сообщении Microsoft.

Сейчас Microsoft часто поднимает тему безопасности, особенно в отношении своей будущей Windows 11, отмечает The Verge. Компания пытается убедить пользователей в необходимости иметь определенное оборудование для обновления.

О кибератаке на SolarWinds стало известно в конце 2020 года. Хакеры взломали программное обеспечение, получив доступ к платформе управления сетями Orion, разработанной SolarWinds. В результате атаки хакеры на несколько месяцев получили доступ к компьютерам множества американских компаний и ведомств.

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Фото: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock