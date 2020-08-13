Microsoft назвала цену своего первого Android-смартфона

Компания Microsoft объявила цену на смартфон с двойным экраном Surface Duo. Цена устройства составит $1399 за модель с объемом памяти 128 ГБ и $1499 ‒ за модель с 256 ГБ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Смартфон оснащен двумя 5,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1800x1350 пикселей. Вместе они создают большой 8,1-дюймовый экран. Дисплеи соединяются между собой 360-градусным шарниром. Это позволяет устройству складываться в обе стороны.

Телефон оснащен двумя аккумуляторами. Их суммарная емкость — 3577 мАч. По заявлению компании, зарядки смартфона хватит на активное использование в течение всего дня.

Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855. В смартфоне отсутствует поддержка 5G сетей и NFC.

Это первый смартфон компании на операционной системе Android. Surface Duo доступен для предзаказа в США с 12 августа. В продажу смартфон поступит 10 сентября.

Фото: Microsoft