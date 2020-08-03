Microsoft подтвердила переговоры о покупке TikTok

Американская корпорация Microsoft подтвердила , что рассматривает покупку доли в социальной сети TikTok. Об этом компания рассказала в официальном блоге. Ранее о возможной сделки сообщали СМИ.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Как говорится в сообщении, Microsoft может купить бизнес TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Компания не исключает участия миноритарных инвесторов в сделке. Microsoft подчеркивает, что переговоры предварительные и стороны только изучают условия покупки.

В то же время, Microsoft не планирует затягивать переговоры — как говорится в блоге компании, они в любом случае завершатся до 15 сентября 2020 года. Microsoft не будет раскрывать детали переговоров до их окончания.

Microsoft отмечает, что гендиректор компании Сатья Наделла встречался с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп грозил запретить TikTok на территории США: по мнению американских властей, соцсеть может собирать конфиденциальные данные жителей страны. Microsoft планирует продолжить диалог с правительством о покупке TikTok.

Как говорится в сообщении IT-корпорации, Microsoft обеспечит хранение личных данных американских пользователей TikTok в Соединенных Штатах.