Microsoft уволит 3% сотрудников в 2025 году
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Грядущее сокращение может оказаться одним из самых крупных с 2023 года (число сотрудников тогда было сокращено на 10 тыс. человек). Новый раунд стартует в июле.
Как уточнил Bloomberg, из штаб-квартиры Microsoft в Редмонде (штат Вашингтон) будет уволено 2 тыс. человек, в основном менеджеры. Сокращения необходимы, чтобы «адаптироваться к новым условиям на рынке технологий», пишет агентство.
«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке», — прокомментировали сокращения в Microsoft (цитата по TechCrunch).
Microsoft также проводил увольнения в январе 2025 года для того, чтобы поднять производительность.
Фото на обложке: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock / FOTODOM
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