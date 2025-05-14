Microsoft уволит 3% сотрудников в 2025 году

Грядущее сокращение может оказаться одним из самых крупных с 2023 года (число сотрудников тогда было сокращено на 10 тыс. человек). Новый раунд стартует в июле.

Как уточнил Bloomberg, из штаб-квартиры Microsoft в Редмонде (штат Вашингтон) будет уволено 2 тыс. человек, в основном менеджеры. Сокращения необходимы, чтобы «адаптироваться к новым условиям на рынке технологий», пишет агентство.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке», — прокомментировали сокращения в Microsoft (цитата по TechCrunch).

Microsoft также проводил увольнения в январе 2025 года для того, чтобы поднять производительность.

Фото на обложке: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock / FOTODOM