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Microsoft уволит 3% сотрудников в 2025 году

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Microsoft собирается уволить 3% сотрудников, прежде всего менеджеров, сообщил телеканал CNBC. В корпорации трудится 228 тыс. человек, таким образом сокращения могут затронуть 6,5 тыс. работников.
Microsoft уволит 3% сотрудников в 2025 году
  1. Новости

Грядущее сокращение может оказаться одним из самых крупных с 2023 года (число сотрудников тогда было сокращено на 10 тыс. человек). Новый раунд стартует в июле.

Как уточнил Bloomberg, из штаб-квартиры Microsoft в Редмонде (штат Вашингтон) будет уволено 2 тыс. человек, в основном менеджеры. Сокращения необходимы, чтобы «адаптироваться к новым условиям на рынке технологий», пишет агентство.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке», — прокомментировали сокращения в Microsoft (цитата по TechCrunch).

Microsoft также проводил увольнения в январе 2025 года для того, чтобы поднять производительность.

Фото на обложке: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock / FOTODOM

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