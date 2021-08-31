Microsoft раскрыла новые подробности о Windows 11

В Microsoft назвали дату официального релиза операционной системы Windows 11, а также рассказали об особенностях выпуска. В частности о том, что пользователи Windows 10 смогут обновиться до новой версии бесплатно.

О том, что систему Windows 11 выпустят 5 октября, Microsoft рассказала в своем блоге.

Действующие пользователи лицензионной копии Windows 10 смогут обновить операционную систему до новой версии бесплатно. На всех новых устройствах она будет предустановлена.

Однако, обновление будет доступно поэтапно. «Всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11 к середине 2022 года», – рассказал генеральный менеджер по маркетингу Windows Аарон Вудман изданию The Verge. Под подходящими устройствами подразумеваются те, что соответствуют минимальными системным требования для новой ОС.

Windows 11 будет кардинально отличаться от предшествующей версии в дизайне. Будет обновлено меню «Пуск» и панель задач, которые теперь расположатся в центре экрана, также в ОС появится панель с виджетами.

Кроме того, ОС Windows 11 будет совместима с устройствами Android, но эту функцию будут тестировать на первых релизах и обещают полноценно ввести в 2022 году.

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Фото: Microsoft