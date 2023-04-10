Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России

Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России «из-за текущей ситуации». В компании посоветовали обращаться в магазины, где была куплена приставка, узнали «Известия».

С проблемой столкнулись и пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя. По словам одного из них, он купил девайс с гарантией до 2024 года, но принять ее в сервисе Microsoft все равно отказались.

Пользователь сообщил, что при заполнении заявки на сайте ему ответили, что «вариантов доступного обслуживания нет». Для починки Xbox производитель предложил «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».

Сециалист юридической компании ЭБР Анна Сарбукова отметила, что на сайте Microsoft Россия до сих пор числится в списке стран, где осуществляется гарантийное обслуживание гаджетов. Она посоветовала пользователям, столкнувшимся с проблемой, обратиться Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что подобные ситуации полностью урегулированы законом о защите прав потребителей.

В «М.Видео–Эльдорадо» подтвердили изданию, что сеть берет на себя обязательства по обслуживанию Xbox. По словам представителя компании, покупатели консоли могут обратиться в магазин в пределах гарантийного срока. Также ответили и в пресс-службе «Ситилинка». В Ozon добавили, что ответственность за товар несут либо продавцы, либо сама площадка — в зависимости от того, у кого был куплен гаджет.

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