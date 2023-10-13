Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard за $69 млрд

Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard. Ее сумма составила $68,7 млрд – она стала крупнейшей в истории рынка видеоигр. Последним препятствием на пути слияния компаний был регулятор Великобритании, но сегодня он дал сделке «зеленый свет».

Microsoft закрыла сделку по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщил Reuters, также заявление по поводу сделки написал глава Xbox Фил Спенсер.

«Как одна команда, мы будем учиться, внедрять инновации и продолжать выполнять наше обещание – приносить радость и игровому сообществу и большому количеству людей», – отметил Спенсер.

Сумма сделки составила $68,7 млрд. Она стала крупнейшей в истории видеоигр.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard еще в январе 2022 года. На пути успешной сделки стояли антимонопольные регуляторы США, Евросоюза, Великобритании. Они пытались заблокировать сделку, ссылаясь на доминирующее положение Microsoft на рынке видеоигр в случае слияния с Activision.

В ходе длительных обсуждений и пререканий регуляторы Евросоюза и США одобрили сделку. Последним, кто отказывался дать ей «зеленый свет» был регулятор Великобритании, но в пятницу 13 октября он одобрил слияние.

Условием Лондона было согласие Microsoft на продажу облачных прав на игры Activision Blizzard французской компании Ubisoft Entertainment. Microsoft в итоге пошла на уступки и получила британское «добро».

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