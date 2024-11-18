Компания MicroStrategy купила биткоинов почти на $4,6 млрд

MicroStrategy купила около 51,7 тыс. биткоинов примерно за $4,6 млрд, говорится в сообщении на сайте разработчика ПО. Это стало крупнейшим приобретением компании с момента начала покупки этой криптовалюты более четырех лет назад, сообщил Bloomberg.

Разработчик приобрел очередную партию биткоинов 11–17 ноября, потратив в среднем $88,62 тыс. за один токен, включая комиссии. После этого количество этой криптовалюты на счету MicroStrategy достигло 331,2 тыс. Стоимость принадлежащих компании биткоинов, по данным торгов на 18:05 мск, составляет почти $30 млрд.

MicroStrategy — крупнейший держатель этой криптовалюты среди публичных компаний, свидетельствует информация с портала CoinGecko. 16 ноября, когда разработчик владел биткоинами примерно на $26 млрд, Bloomberg написал, что эта сумма больше, чем наличные и обращающиеся на рынке акции Nike, IBM и Johnson & Johnson.

13 ноября курс биткоина в очередной раз обновил исторический максимум, пробив отметку в $93 тыс. Криптовалюта начала стремительно расти после того, как политик от Республиканской партии США Дональд Трамп победил на выборах президента страны. Он обещал сделать ее «криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира».