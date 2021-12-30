Стоимость биткоинов в кошельке Microstrategy достигла $6,1 млрд

Компания-разработчик программного обеспечения Microstrategy, известная как один из самых крупных в мире держателей биткоинов, увеличила их количество в своем кошельке до 124,4 тысяч. Биткоин-кошелек фирмы теперь оценивается в более чем $6 млрд.

О покупке очередной партии биткоинов в Twitter рассказал генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор.

Компания приобрела еще 1,9 тысяч биткоинов по средней цене $49,2 тысяч за монету. Сумма сделки составила ~$94 млн. Таким образом общее количество биткоинов в кошельке Microstrategy достигло 124,4 тысяч.

На покупку всех своих биткоинов компания потратила около $3,7 млрд при средней цене $30,1 тысяч за монету. По текущему курсу биткоин-кошелек компании оценивается в $6,1 млрд.

CEO Microstrategy Майкл Сэйлор неоднократно говорил, что криптовалюта, в частности биткоин, станет в современном мире главным средством сбережения средств.

Microstrategy является самым крупным в мире держателем биткоинов среди публичных компаний. Следом за ней идет Tesla, в кошельке которой, по последним данным, 43 тысячи монет. Тройку замыкает Twitter, который владеет 8 тысячами биткоинов.

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