Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России выросли продажи смартфонов среднего класса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-ноябре в России снизился спрос на смартфоны низкого ценового сегмента и премиум-класса. За это время выросли только продажи телефонов стоимостью 30-40 тыс. рублей. iPhone в денежном выражении сохраняет лидерство, несмотря на отключение ряда функций для РФ и отсутствие сервиса.

В России выросли продажи смартфонов среднего класса

Всего с начала года ритейлеры продали примерно 21 млн устройств на 477 млрд рублей. Средний чек составил 22 тыс. рублей, что на 3% ниже результата за 2021 год, пишет «Коммерсантъ».

Продажи смартфонов в ценовой категории 30-40 тыс. рублей выросли на 30% в штуках, а продажи телефонов ценой 20-30 тыс. рублей выросли всего на 6%. Спрос на устройства дороже 50 тыс. рублей снизился сразу на 57%, а в бюджетном сегменте — до 15 тыс. рублей — на 35%.

Среди десяти самых покупаемых смартфонов в МТС оказались Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03.  В «Ситилинк» в количественном выражении лидируют Xiaomi, Realme и Samsung, в деньгах — Apple, Xiaomi и Samsung.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков полагает, что китайские бренды станут увеличивать поставки дорогих смартфонов в Россию, в результате этого в 2023 году Apple может уступить первое место в денежном выражении Xiaomi.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  2. 2 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  3. 3 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  4. 4 Простой способ ускорить работу iPhone
  5. 5 Что ждать от сегодняшней презентации Apple?
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ