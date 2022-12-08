В России выросли продажи смартфонов среднего класса

В январе-ноябре в России снизился спрос на смартфоны низкого ценового сегмента и премиум-класса. За это время выросли только продажи телефонов стоимостью 30-40 тыс. рублей. iPhone в денежном выражении сохраняет лидерство, несмотря на отключение ряда функций для РФ и отсутствие сервиса.

Всего с начала года ритейлеры продали примерно 21 млн устройств на 477 млрд рублей. Средний чек составил 22 тыс. рублей, что на 3% ниже результата за 2021 год, пишет «Коммерсантъ».

Продажи смартфонов в ценовой категории 30-40 тыс. рублей выросли на 30% в штуках, а продажи телефонов ценой 20-30 тыс. рублей выросли всего на 6%. Спрос на устройства дороже 50 тыс. рублей снизился сразу на 57%, а в бюджетном сегменте — до 15 тыс. рублей — на 35%.

Среди десяти самых покупаемых смартфонов в МТС оказались Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03. В «Ситилинк» в количественном выражении лидируют Xiaomi, Realme и Samsung, в деньгах — Apple, Xiaomi и Samsung.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков полагает, что китайские бренды станут увеличивать поставки дорогих смартфонов в Россию, в результате этого в 2023 году Apple может уступить первое место в денежном выражении Xiaomi.

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