Обновление Midjourney 5.1 добавляет реализма и решает проблемы с пальцами

Популярная нейросеть для генерации картинок Midjourney обновилась до версии 5.1, устранив сразу несколько недостатков и повысив общее качество выдаваемых изображений.

Midjourney показали новую версию своей генеративной нейросети. Обновление под номером 5.1 исправляет ряд проблем и, как заявляют разработчики, повышает общий уровень креативности искуственного интеллекта. Новая версия Midjourney уже доступна всем подписчикам сервиса.

Пример генерации Midjourney 5.1 / Midjourney

Одной из главных проблем генеративных нейросетей всегда был рендер правильного количества пальцев — подробнее об этом мы рассказывали в специальной статье-сравнении. Midjourney 5.1 делает большой рывок в этом направлении, значительно уменьшая количество ошибок в генерации рук, что заметно по картинке выше.

Помимо этого, разработчики Midjourney обещают, что 5.1 будет выдавать более резкие картинки с меньшим количеством «несогласованностей» в рамках одного изображения. Также ожидается, что нейросеть научится лучше понимать короткие запросы, додумывая детали самостоятельно. Пользователи, желающие получать более контролируемые результаты, могут включить режим «RAW», который подразумевает меньше неожиданностей в картинках.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney.