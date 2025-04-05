Компания Midjourney впервые за год выпустила обновление ИИ-генератора изображений

Разработчик ИИ-генератора изображений Midjourney выпустил свою первую за долгое время новую модель под названием V7. Это полностью переработанная версия с несколькими режимами и новыми инструментами, и она уже доступна пользователям.

Первое, что обещает Midjourney в контексте улучшения изображений — адекватное число пальцев на генерируемых картинках людей, а также общую «гармоничность объектов всех видов», пишет ArsTechnica.

Обновленный продукт также предлагает более детализированные и реалистичные текстуры и мелкие детали вроде морщин на коже или шероховатостей керамики на изображении. Это, по мнению разработчиков, делает визуалы генератора не отличимыми от реальных снимков.

Что касается функций, то изюминкой можно считать новый режим «Черновик», который стоит вдвое дешевле (в «кредитах» — внутренней валюте бота) и в 10 раз быстрее обрабатывает изображения. Правда, качество выдаваемого результата страдает. Этот режим нужен для поиска идей, чтобы затем в другом режиме выдать необходимую картинку.

Таких качественных режимов два: «Турбо» и «Релакс». В режиме «Турбо» финальные изображения генерируются быстро, но в два раза дороже. А в режиме «Релакс» требуется больше времени, но он в два раза дешевле.

Также в седьмой версии Midjourney персонализация включена по умолчанию, то есть пользователям придётся сразу обучить её, выбрав не менее 200 изображений для создания своего эстетического профиля. Но функцию при желании можно отключить.

Генератор Midjourney был одним из первых инструментов для создания изображений с помощью ИИ.

Компания фигурирует во многих судебных разбирательствах по причине исков в сфере авторского права.

Шестой релиз генератора вышел в январе 2024 года.

Продукт долгое время был доступен только в виде приложения, но затем компания создала версию и для компьютеров.

Недавно компания объявила, что планирует выпустить собственное аппаратное обеспечение , но пока неясно, что именно это будет.

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