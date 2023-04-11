Печатающий дома на 3D-принтере стартап с российскими корнями Mighty Buildings привлек $50 млн

Стартап Mighty Buildings, печатающий дома на 3D-принтере, привлек $50 млн. Компанию с 2018 году основали бывший инвестиционный директор «Сколково» Вячеслав Солоницын и сооснователь DI GRoup Дмитрий Стародубцев. Вместе с новостью о раунде они сообщили о запуске проекта по поиску потенциальных клиентов компаний с помощью ИИ.
Об инвестициях в Mighty Buildings его сооснователи Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев рассказали на сайте акселератора Y Combinator. На это обратил внимание telegram-канал The Edinorog. Детали сделки и имена инвесторов не раскрываются, информация о раунде отсутствует в карточке компании на Crunchbase.
Mighty Buildings печатает дома на 3D-принтере. За одни сутки стартап печатает студию площадью 32 кв. м., стоимость которой, по данным компании на 2020 год, составляет от $115 до $285 тыс.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Mighty Buildings средств составляет $101,8 млн без учета текущего раунда. Первые инвестиции компания получила в 2018 году.
Сооснователи Mighty Buildings также объявили о запуске сервиса Intently. Он помогает найти потенциальных клиентов для компаний, используя технологии искусственного интеллекта.
Фото на обложке: University of College /
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