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Migo Robotics запустила продажи шагающего по лестницам робота-пылесоса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Калифорнийский стартап Migo Robotics запустил предзаказы на краудфандинговой площадке Kickstarter робота-пылесоса Ascender. Это первый робот, который умеет подниматься и спускаться по лестнице. Решение разработала команда бывших сотрудников Google, Boston Dynamics и Dyson

Migo Robotics запустила продажи шагающего по лестницам робота-пылесоса
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Ascender оснащен двумя «ножками», которые поднимают пылесос на следующую ступеньку. Затем робот разворачивает щетки и начинает чистить каждую ступеньку. Устройство подойдет для владельцев многоуровневых домов и квартир.

Migo Robotics

Заряда робота-пылесоса хватает на уборку 500 кв. м. Ascender может провести влажную уборку, а также почистить ковры. У него также есть функция самоочистки и атоматической замены воды.

Навигация возможна благодаря лидар-датчикам и камерам. Квадратная форма гаджета помогает ему качественно убирать в углах.

Без вмешательства человека Migo Ascender способен проработать 30 дней с влажной уборкой, с сухой — до двух месяцев. Заявлена поддержка протокола Matter и умных домов от Amazon, Apple и Google.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Впервые Migo Ascender презентовали летом 2023 году. Сейчас его продают на Kickstarter за $849 (78,5 тыс. рублей). Если краудфандинговые сборы пройдут успешно, робот появится на полках магазинов уже в июле 2024 года.

Фото на обложке: Migo Robotics

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