Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Михаил Мишустин одобрил проект тестирования беспилотных авиасистем

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.

Михаил Мишустин одобрил проект тестирования беспилотных авиасистем

В целях обеспечения безопасности населения, все полеты будут проводиться за пределами крупных населенных пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-центр Правительства РФ.

Также в целях повышения безопасности тестов формировать планы и маршруты полетов, выбирать скорость и высоту, а также управлять процессом будут внешние пилоты (автопилот включается только в случае потери сигнала).

В проекте участвуют:

  • Томская область,
  • Камчатский край,
  • Чукотский АО,
  • Ханты-Мансийский АО,
  • и Ямало-Ненецкий АО.

Основные задачи, которые будут решать беспилотники:

  • Доставка почты и грузов (во всех регионах-участниках эксперимента),
  • Аэрофотосъемка для оперативного обследования важных инфраструктурных объектов вроде трубопроводов и линий электропередач (во всех регионах),
  • Авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве (только в Томской области).

Доставка почты и грузов «особенно актуальна для жителей удаленных и труднодоступных территорий», поскольку использование обычного авиатранспорта при перевозке небольших грузов в их случае нерентабельно. 

Во время тестирования беспилотников в регионах-участниках будут действовать особые экспериментальные правовые режимы по эксплуатации таких авиасистем.

Введение упрощенных методов регулирования необходимо для снижения нормативной нагрузки. Это, в свою очередь, облегчит проведение эксперимента и ускорит развитие сегмента беспилотной авиации в целом. 

Фото на обложке: Karl Greif / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Михаил Мишустин призвал интегрировать цифровые валюты в экономику России
  2. 2 Врио главы «Победы» сообщил о сокращении авиапарка компании до 25 самолетов
  3. 3 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  4. 4 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  5. 5 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

Все ВОЗМОЖНОСТИ