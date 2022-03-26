Михаил Мишустин одобрил проект тестирования беспилотных авиасистем

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.

В целях обеспечения безопасности населения, все полеты будут проводиться за пределами крупных населенных пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-центр Правительства РФ.

Также в целях повышения безопасности тестов формировать планы и маршруты полетов, выбирать скорость и высоту, а также управлять процессом будут внешние пилоты (автопилот включается только в случае потери сигнала).

В проекте участвуют:

Томская область,

Камчатский край,

Чукотский АО,

Ханты-Мансийский АО,

и Ямало-Ненецкий АО.

Основные задачи, которые будут решать беспилотники:

Доставка почты и грузов (во всех регионах-участниках эксперимента),

Аэрофотосъемка для оперативного обследования важных инфраструктурных объектов вроде трубопроводов и линий электропередач (во всех регионах),

Авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве (только в Томской области).

Доставка почты и грузов «особенно актуальна для жителей удаленных и труднодоступных территорий», поскольку использование обычного авиатранспорта при перевозке небольших грузов в их случае нерентабельно.

Во время тестирования беспилотников в регионах-участниках будут действовать особые экспериментальные правовые режимы по эксплуатации таких авиасистем.

Введение упрощенных методов регулирования необходимо для снижения нормативной нагрузки. Это, в свою очередь, облегчит проведение эксперимента и ускорит развитие сегмента беспилотной авиации в целом.

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