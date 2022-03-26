Михаил Мишустин одобрил проект тестирования беспилотных авиасистем

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.
В целях обеспечения безопасности населения, все полеты будут проводиться за пределами крупных населенных пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-центр Правительства РФ.
Также в целях повышения безопасности тестов формировать планы и маршруты полетов, выбирать скорость и высоту, а также управлять процессом будут внешние пилоты (автопилот включается только в случае потери сигнала).
В проекте участвуют:
- Томская область,
- Камчатский край,
- Чукотский АО,
- Ханты-Мансийский АО,
- и Ямало-Ненецкий АО.
Основные задачи, которые будут решать беспилотники:
- Доставка почты и грузов (во всех регионах-участниках эксперимента),
- Аэрофотосъемка для оперативного обследования важных инфраструктурных объектов вроде трубопроводов и линий электропередач (во всех регионах),
- Авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве (только в Томской области).
Доставка почты и грузов «особенно актуальна для жителей удаленных и труднодоступных территорий», поскольку использование обычного авиатранспорта при перевозке небольших грузов в их случае нерентабельно.
Во время тестирования беспилотников в регионах-участниках будут действовать особые экспериментальные правовые режимы по эксплуатации таких авиасистем.
Введение упрощенных методов регулирования необходимо для снижения нормативной нагрузки. Это, в свою очередь, облегчит проведение эксперимента и ускорит развитие сегмента беспилотной авиации в целом.
Фото на обложке: Karl Greif / Unsplash
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