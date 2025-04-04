«Михайлов и партнеры» регистрируют бренд «Росвенчур»
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Бренд регистрируется по двум классам МКТУ — 35 и 36. Речь идет об услугах в области анализа себестоимости, аренде рекламных пространств, подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании, проведения финансового анализа. Также в перечень включены кредитование и финансовый клиринг.
Фото в тексте: скриншот Роспатента
В «Михайлов и партнеры» отказались комментировать заявку.
Как предположил основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах, новый проект может быть связан с рекламным бизнесом.
«Сложно понять, но видимо планируют развивать AdTech или помогать рекламным проектам интегрировать свои решения, привлекать финансирование. Похоже на какой-то акселератор в области рекламных технологий», — предположил эксперт.
Также «Михайлов и партнеры» в апреле разместили вакансию на поиск директора по IR (связи с инвесторами), который займется поддержка топ-менеджмента компаний клиентов «в рамках сделки». Такому специалисту поручат тренинги по коммуникации с инвесторами, журналистами, вопросы и ответы по IPO и взаимодействие с «Московской биржей» в рамках проведения сделки. От специалиста требуется подтвердить свой опыт публичных первичных и вторичных размещений на рынках акционерного капитала (сделки pre-IPO, IPO и SPO) в России и СНГ. О какой именно сделке идет речь, в компании не пояснили.
Основным видом деятельности АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Чистая прибыль компании в 2024 году сократилась в 4 раза, до 10 млн рублей. Выручка выросла на 35%, до 1,3 млрд рублей. АО выплатило 25 млн рублей дивидендов. Его конечные бенефициары не раскрываются. По данным «Контур Фокус», в разные периоды компанией владели физлица, в том числе в 2002 году 75% принадлежали Сергею Михайлову.
В отчете общества указано, что введенные в 2024 году иностранными государствами санкции существенно не повлияли на его финансово-хозяйственную деятельность.
«В результате были приостановлены и не продлены контракты с иностранными клиентами. Доля иностранных компаний в общей годовой выручке менее 5%», — говорится в отчете.
Фото на обложке: beeboys / Shutterstock
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