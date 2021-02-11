Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

МИК предложил сервис инвестиционной упаковки проекта

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Московский инновационный кластер (МИК) запустил сервис по инвестиционной упаковке проектов. Стартапы смогут получить инвестиционную презентацию и финансовую модель проекта, а также его продвижение. Бесплатная услуга доступна победителям конкурсного отбора.

МИК предложил сервис инвестиционной упаковки проекта
«Инвестиционная упаковка — сервис для тех, кто ищет деньги на развитие проекта. Вы создаете инновационный продукт, мы делаем его привлекательным для инвесторов», — говорится на сайте проекта.

При этом отмечается, что рыночная цена подобной услуги может составить от 150 тысяч до 2 млн рублей.

Сервис включает:

  • разбор технологии стартапа;
  • анализ рынка и конкурентов;
  • создание инвестиционной презентации и финансовой модели;
  • представление проекта инвесторам.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе на получение бесплатной инвеступаковки, необходимо зарегистрироваться на портале i.moscow и подать заявку до 1 марта 2021 года.

Среди основных требований к участникам — наличие статуса резидента МИК, разработанный опытный образец или наличие рабочей MVP. Также важен объем потенциального рынка проекта, емкость которого должна быть не менее 500 млн рублей. В команде проекта должно насчитываться не менее 2 человек.

Также сегодня стало известно, что кластер запустил практико-ориентированную 3-месячную программу для начинающих инвесторов и бизнес-ангелов под названием «Венчурная академия».

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма