МИК предложил сервис инвестиционной упаковки проекта

Московский инновационный кластер (МИК) запустил сервис по инвестиционной упаковке проектов. Стартапы смогут получить инвестиционную презентацию и финансовую модель проекта, а также его продвижение. Бесплатная услуга доступна победителям конкурсного отбора.

«Инвестиционная упаковка — сервис для тех, кто ищет деньги на развитие проекта. Вы создаете инновационный продукт, мы делаем его привлекательным для инвесторов», — говорится на сайте проекта.

При этом отмечается, что рыночная цена подобной услуги может составить от 150 тысяч до 2 млн рублей.

Сервис включает:

разбор технологии стартапа;

анализ рынка и конкурентов;

создание инвестиционной презентации и финансовой модели;

представление проекта инвесторам.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе на получение бесплатной инвеступаковки, необходимо зарегистрироваться на портале i.moscow и подать заявку до 1 марта 2021 года.

Среди основных требований к участникам — наличие статуса резидента МИК, разработанный опытный образец или наличие рабочей MVP. Также важен объем потенциального рынка проекта, емкость которого должна быть не менее 500 млн рублей. В команде проекта должно насчитываться не менее 2 человек.

Также сегодня стало известно, что кластер запустил практико-ориентированную 3-месячную программу для начинающих инвесторов и бизнес-ангелов под названием «Венчурная академия».

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