Микрозаймы впервые обогнали кредитные карты по объемам выдач

В марте 2025 года объем выданных микрозаймов в России впервые превысил предложение кредитных карт, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Скоринг бюро». МФО предоставили займы на 112,1 млрд рублей, тогда как лимиты по новым кредитным картам составили 108,1 млрд рублей.

Рост выдачи микрозаймов в марте составил 13,8% по сравнению с февралем, а объем кредитных карт сократился на 2,9%. В годовом выражении разрыв еще заметнее: микрозаймы выросли на 52,7%, а кредитки упали на 49,8%.

Почему кредитные карты теряют популярность? Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров связывает снижение спроса на кредитные карты с ужесточением регулирования со стороны ЦБ и высокими ставками. «Большинство кредитных карт подразумевают льготный период, что для банков может означать потерю возможного дохода», — поясняет эксперт.

Почему растет спрос на микрозаймы? С осени 2024 года наблюдается торможение необеспеченного банковского кредитования, что подтолкнуло заемщиков к МФО. К декабрю 2024 года 70% новых кредитов россиян приходилось на микрозаймы.

Планы ЦБ по регулированию рынка. Банк России фиксирует взрывной рост клиентов МФО: в 2024 году 6,4 млн россиян впервые взяли микрозаймы. С июля 2025 года максимальная переплата по займам не должна превышать 100% от тела долга, а с 2026 года введутся ограничения на количество «дорогих» займов. По прогнозам ЦБ, это приведет к сокращению портфеля МФО на 40% к 2026 году, а в 2027-м, когда планируется ограничение «один заем в одни руки», — еще на 55%.

Центробанк предложил снизить предельную переплату по займам в МФО с 130% до 100% в октябре прошлого года. По словам директора департамента небанковского кредитования ЦБ Ильи Кочеткова, несмотря на снижение полной стоимости займов до 292% и уменьшение предельной переплаты до 130%, займы от МФО остаются дорогими для граждан, так как большинство из них выдается под максимальную ставку.

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