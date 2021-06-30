Московский инновационный кластер запускает серию вебинаров о вакцинах #миквак

Евгения Хрисанфова
В июне-августе 2021 года пройдет серия вебинаров #миквак на тему «Вакцины против COVID-19: от разработки до массовой вакцинации». Эксперты обсудят создание и использование вакцин, а также ответят на вопросы о вакцинации.
Московский инновационный кластер запускает серию вебинаров о вакцинах #миквакЕвгения Хрисанфова
В качестве спикеров выступят специалисты из «Инвитро», МГУ, Сеченовского Университета, «Сколтеха», Центра эндокринологии, Городской клинической больницы №52 и других организаций.
Вебинары будут проходить каждый вторник и четверг в 12:00 на YouTube-канале Московского инновационного кластера.
Фото на обложке: Unsplash
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