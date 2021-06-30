В июне-августе 2021 года пройдет серия вебинаров #миквак на тему «Вакцины против COVID-19: от разработки до массовой вакцинации». Эксперты обсудят создание и использование вакцин, а также ответят на вопросы о вакцинации.

Московский инновационный кластер запускает серию вебинаров о вакцинах #миквак