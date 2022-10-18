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Эксперты по кибербезопасности впервые выявили всплеск DDoS-атак на магазины с армейским снаряжением

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В компании Stormwall сообщили о всплеске кибератак на магазины по продаже армейского снаряжения. Таким атакам эти магазины подверглись впервые, отметили эксперты. Пострадали 70 магазинов в 10 регионах России.

Эксперты по кибербезопасности впервые выявили всплеск DDoS-атак на магазины с армейским снаряжением

Резкий рост числа кибератак произошел во время частичной мобилизации в России, рассказали RB.RU в Stormwall.

По сведениям экспертов, атаки совершали «мотивированные хактивисты», целью которых было нарушить работу магазинов и создать сложности при покупке армейского снаряжения.

Атаки затронули 70 онлайн-магазинов в 10 регионах России: Москве, Петербурге, Казани, Воронеже, Мурманске и других. Большинство магазинов были не готовы к волне DDoS-атак, мощность которых составила 100 тысяч запросов в секунду, и сильно пострадали от действий хакеров, сообщили в Stormwall.

«Мы впервые выявили атаки на армейские магазины за нашу многолетнюю практику. Поскольку раньше таких атак не было, то онлайн-магазины были не подготовлены к ним и оказались совершенно беспомощными в этой ситуации», – отметил сооснователь и генеральный директор Stormwall Рамиль Хантимиров.

Атаки длились от нескольких часов до нескольких дней и только при подключении профессиональных решений по защите от DDoS-атак работу сайтов магазинов удалось восстановить, рассказали в компании.

Фото на обложке: Askhat Gilyakhov / Shutterstock

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