Эксперты по кибербезопасности впервые выявили всплеск DDoS-атак на магазины с армейским снаряжением

В компании Stormwall сообщили о всплеске кибератак на магазины по продаже армейского снаряжения. Таким атакам эти магазины подверглись впервые, отметили эксперты. Пострадали 70 магазинов в 10 регионах России.
Резкий рост числа кибератак произошел во время частичной мобилизации в России, рассказали RB.RU в Stormwall.
По сведениям экспертов, атаки совершали «мотивированные хактивисты», целью которых было нарушить работу магазинов и создать сложности при покупке армейского снаряжения.
Атаки затронули 70 онлайн-магазинов в 10 регионах России: Москве, Петербурге, Казани, Воронеже, Мурманске и других. Большинство магазинов были не готовы к волне DDoS-атак, мощность которых составила 100 тысяч запросов в секунду, и сильно пострадали от действий хакеров, сообщили в Stormwall.
«Мы впервые выявили атаки на армейские магазины за нашу многолетнюю практику. Поскольку раньше таких атак не было, то онлайн-магазины были не подготовлены к ним и оказались совершенно беспомощными в этой ситуации», – отметил сооснователь и генеральный директор Stormwall Рамиль Хантимиров.
Атаки длились от нескольких часов до нескольких дней и только при подключении профессиональных решений по защите от DDoS-атак работу сайтов магазинов удалось восстановить, рассказали в компании.
Фото на обложке: Askhat Gilyakhov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почти половина кинозалов в России закрылись из-за санкций
- 2 Брокер БКС откроет внебиржевые торги замороженными активами
- 3 Германия ввела новое требование для получения шенгенских виз россиянами
- 4 Спрос на самозанятых вырос на фоне мобилизации сотрудников
- 5 Вторая попытка выхода Loft в России, на заводе Nissan в Петербурге соберут китайские авто: главное 17 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
19 октября 2022
21 октября 2022