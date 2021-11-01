Названы главные предпочтения миллениалов и зумеров при обращении с банками

Эксперты в финансовом консалтинге назвали главные предпочтения представителей разных возрастных групп при обращении с банками. Так, миллениалы больше ценят удобство сервисов, зумеры – наслаждаются онлайн-покупками, а представители поколения альфа привыкли действовать при помощи виртуального ассистента.
Результатами исследования клиентских запросов поделились в компании S+ Consulting, занимающейся финансовой аналитикой и консалтингом.
По данным лидера проектов S+Consulting Айса Бадаева, потребительские привычки смещаются в сторону поколений, основная черта которых – перевод в цифровую среду всех сфер жизни и персонализация. В связи с этим специалисты выделили несколько сформировавшихся на рынке трендов:
- высокая интеграция взаимодействия с технологическими и рекомендательными сервисами AI, ML, BigData и AR;
- персональный ассистент;
- финансовые услуги интегрируются в повседневную жизнь людей, деятельность компаний и банки становятся «невидимыми» для клиента.
На основе клиентских запросов эксперты S+ Consulting выявили предпочтения представителей разных возрастных групп при работе с банками:
- миллениалы (1981-1996 г.р.) предпочитают личное общение и физические офисы, 49% ценят удобство сервисов;
- зумеры (1997-2010 г.р.) считают смартфон самым важным персональным устройством жизни, 72% наслаждаются онлайн-покупками, 85% доверяют третьим лицам собирать финансовую информацию о себе;
- представители поколения альфа (2010+ г.р.) привыкли совершать действия при помощи виртуального ассистента и ценят скорость реакции цифровых банковских сервисов на свои запросы.
Специалисты S+ Consulting сделали вывод, что в течение следующих 5 лет подавляющим большинством активных клиентов банков будут миллениалы и представители поколения Z. Уже сейчас доля таких клиентов составляет около половины, уточнили в S+ Consulting.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: View Apart /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Технолидеры будущего» научат детей делать стартапы
- 2 Миллениалы не позвонят: как уход клиентов в соцсети меняет парадигму работы контактных центров
- 3 Учение — свет: как сделать онлайн-курс, который оценят поколения Y и Z
- 4 Как зумеры обойдут миллениумов по карьерной лестнице и что теперь делать поколению X
- 5 Российский рынок доставки готовой еды и продуктов бьет рекорды: итоги 2020 года
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2021
01 ноября 2021
02 ноября 2021