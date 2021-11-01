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Названы главные предпочтения миллениалов и зумеров при обращении с банками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты в финансовом консалтинге назвали главные предпочтения представителей разных возрастных групп при обращении с банками. Так, миллениалы больше ценят удобство сервисов, зумеры – наслаждаются онлайн-покупками, а представители поколения альфа привыкли действовать при помощи виртуального ассистента.

Названы главные предпочтения миллениалов и зумеров при обращении с банками

Результатами исследования клиентских запросов поделились в компании S+ Consulting, занимающейся финансовой аналитикой и консалтингом.

По данным лидера проектов S+Consulting Айса Бадаева, потребительские привычки смещаются в сторону поколений, основная черта которых – перевод в цифровую среду всех сфер жизни и персонализация. В связи с этим специалисты выделили несколько сформировавшихся на рынке трендов:

  • высокая интеграция взаимодействия с технологическими и рекомендательными сервисами AI, ML, BigData и AR;
  • персональный ассистент;
  • финансовые услуги интегрируются в повседневную жизнь людей, деятельность компаний и банки становятся «невидимыми» для клиента.

На основе клиентских запросов эксперты S+ Consulting выявили предпочтения представителей разных возрастных групп при работе с банками:

  • миллениалы (1981-1996 г.р.) предпочитают личное общение и физические офисы, 49% ценят удобство сервисов;
  • зумеры (1997-2010 г.р.) считают смартфон самым важным персональным устройством жизни, 72% наслаждаются онлайн-покупками,  85% доверяют третьим лицам собирать финансовую информацию о себе;
  • представители поколения альфа (2010+ г.р.) привыкли совершать действия при помощи виртуального ассистента и ценят скорость реакции цифровых банковских сервисов на свои запросы.

Специалисты S+ Consulting сделали вывод, что в течение следующих 5 лет подавляющим большинством активных клиентов банков будут миллениалы и представители поколения Z. Уже сейчас доля таких клиентов составляет около половины, уточнили в S+ Consulting.

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Фото на обложке: View Apart / Shutterstock

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